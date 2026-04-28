Στο γνώριμο, καυστικό του ύφος επέστρεψε ο Νίκος Μουρατίδης , μιλώντας στις κάμερες κατά τη διάρκεια κοσμικής του εμφάνισης το βράδυ της Δευτέρας 27/4. Ο έμπειρος μάνατζερ και συγγραφέας δεν άφησε τίποτα ασχολίαστο, δίνοντας απαντήσεις με τις χαρακτηριστικές αιχμές που συχνά προκαλούν συζητήσεις.

Αρχικά, ρωτήθηκε για τις δηλώσεις που έκανε ο Δημήτρης Παπαζόπουλος για την Κωνσταντίνα. «Δεν ξέρω αν βρήκε το στίγμα της στη μουσική. Είναι ποπ; Είναι λαϊκή; Δεν κατάλαβα ποτέ. Δεν θα πάω να πληρώσω για να τη δω. Αν είχε το άστρο θα είχε προχωρήσει περισσότερο. Δεν φτάνει να έχεις μόνο καλή φωνή ή καλές δημόσιες σχέσεις, πρέπει να έχεις και το άστρο», είχε πει. Με τον κύριο Μουρατίδη να σχολιάζει: «Ποιος είναι ο Δημήτρης Παπάζογλου; Ο χορευτής; Με την Κωνσταντίνα δεν έχω συνεργαστεί μαζί της αλλά ήταν μια περίοδο super star».

Επίσης, ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που έχουν βγει για το μέλλον της Δέσποινας Βανδή στη νυχτερινή Αθήνα, με τον Νίκο Μουρατίδη να παίρνει φόρα και να λέει: «Χέ@@ηκα τι θα κάνει του χρόνου η Δέσποινα Βανδή».

Η Δέσποινα Βανδή μετακομίζει στο Hotel Ερμού;

Η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη έκαναν πασχαλινές διακοπές στην Κρήτη και η κάμερα του Happy Day τους συνάντησε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά την επιστροφή τους στην Αθήνα.

Εκεί ήταν μαζεμένοι πολλοί δημοσιογράφοι για να της αποσπάσουν κάποια δήλωση.

«Χρόνια πολλά με υγεία», ευχήθηκε στα συνεργεία των πρωινών εκπομπών, ενώ δεν γινόταν να μην την ρωτήσουν και για τις φήμες που έχουν κυκλοφορήσει και την θέλουν να παίρνει τη θέση της Άννας Βίσση στο Hotel Ερμού μετά την αποχώρησή της από το νυχτερινό κέντρο. «Οψόμεθα», αρκέστηκε να πει.

