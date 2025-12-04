Όσον αφορά την κατάσταση των καθημερινών ψυχαγωγικών εκπομπών, ο Μουρατίδης ήταν καυστικός: «Δεν ξέρω τι εννοούν με τον όρο ψυχαγωγία. Καμία εκπομπή δεν προσφέρει αυτό που λέμε ψυχαγωγία. Όλες εστιάζουν στο κιτρινόριζο κουτσομπολιό», σχολίασε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, ο δημοσιογράφος μίλησε για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα.
Αποκάλυψε ότι μετά την κατάρρευση του εκδοτικού του οίκου, ζει κυρίως με τη σύνταξή του, ενώ η επαγγελματική του πορεία στον ραδιοφωνικό χώρο έχει επηρεαστεί: «Δεν μου ανανέωσαν τη σύμβαση. Με θεωρούν άνθρωπο του παρελθόντος και με έδιωξαν», ανέφερε.