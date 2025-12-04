Ανάμεσα σε αυτά, αποκάλυψε ότι στο παρελθόν υπήρξε ανάδοχος ενός παιδιού, το οποίο μάλιστα βοήθησε να βρει την πρώτη του δουλειά στον χώρο της μουσικής.

Όσον αφορά την κατάσταση των καθημερινών ψυχαγωγικών εκπομπών, ο Μουρατίδης ήταν καυστικός: «Δεν ξέρω τι εννοούν με τον όρο ψυχαγωγία. Καμία εκπομπή δεν προσφέρει αυτό που λέμε ψυχαγωγία. Όλες εστιάζουν στο κιτρινόριζο κουτσομπολιό», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος μίλησε για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα.

Αποκάλυψε ότι μετά την κατάρρευση του εκδοτικού του οίκου, ζει κυρίως με τη σύνταξή του, ενώ η επαγγελματική του πορεία στον ραδιοφωνικό χώρο έχει επηρεαστεί: «Δεν μου ανανέωσαν τη σύμβαση. Με θεωρούν άνθρωπο του παρελθόντος και με έδιωξαν», ανέφερε.