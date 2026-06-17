Στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Ένα μωρό για Τρεις» βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 16 Ιουνίου ο Νίκος Μουτσινάς κι έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

Ο γνωστός παρουσιαστής, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο restart που θεωρεί πως έκανε μετά από έναν χρόνο τηλεοπτικής αποχής αλλά και στο περιεχόμενο των τηλεοπτικών εκπομπών τα τελευταία χρόνια.

«Σίγουρα έκανα restart όταν σταμάτησα να κάνω τηλεόραση για έναν χρόνο. Εκεί ξεκίνησε όλο το κομμάτι και μετά, σιγά σιγά, εξωτερικά και εσωτερικά που έχει γίνει εδώ και καιρό. Πιστεύω ότι είμαι, αυτή τη στιγμή, η καλύτερη version που θα μπορούσα να είμαι σ’ αυτή τη φάση με το μυαλό που έχω και με τις σκέψεις που κάνω. Είμαι πολύ πιο χαλαρός και ήρεμος, δεν νιώθω καμία τσίτα και προτεραιότητα είμαι εγώ», είπε αρχικά ο Νίκος Μουτσινάς.

«Δεν ξέρω ακόμα τίποτα για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Ξέρω μόνο γι’ αυτό που έχω κάνει μέχρι στιγμής, οπότε γι’ αυτό μπορώ να πω. Είμαι μέχρι εκεί», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής.

«Δεν είναι το ζητούμενο μου να κάνω δηλώσεις και να σχολιάζομαι. Με ρωτάνε κάτι, απαντάω. Αποφεύγω να κάνω και δηλώσεις γενικά, όχι από άποψη και ύφος αλλά δεν θέλω γιατί δεν με ενδιαφέρει όλο το μετά, το γύρω γύρω. Ο καθένας να κάνει τη μετάφραση του ενώ, εκείνη τη στιγμή, δεν είσαι παρών για να πεις “όχι, εννοούσα κάτι τέτοιο ή κάτι άλλο”. Οπότε, επειδή με κουράζει πάρα πολύ, δεν θέλω να μιλάω και να λέω την άποψη μου για πολλά πολλά», ξεκαθάρισε ο Νίκος Μουτσινάς.

«Μέχρι τώρα την έλεγα σε εκπομπές μου, τώρα που έχω αλλάξει στυλ εκπομπής και είμαι σε τηλεπαιχνίδι δεν χρειάζεται να πω καμία άποψη. Είμαι πολύ χαρούμενος και ας μην σχολιάζω. Να πω ότι και εγώ από τη δική μου πλευρά, αν και δεν βλέπω πολύ τηλεόραση, νιώθω ότι όπως μες στα χρόνια παθαίνει μια εμμονή η τηλεόραση και μπατάρει σε κάτι, τώρα θεωρώ ότι από τον κορονοϊό και κάτω έχει μπατάρει πάρα πολύ στο κοινωνικό-βαρύ κομμάτι», κατέληξε ο Νίκος Μουτσινάς.

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