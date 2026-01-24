Ο Νίκος Μουτσινάς, που αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ «Οικογένεια Άνταμς», μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών, με τον ίδιο να αποκαλύπτει την πρόσφατη επικοινωνία που είχε η Μαρία Ηλιάκη μαζί του.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για την πρώην συνεργάτιδά του, ο Νίκος Μουτσινάς απάντησε: «Την Μαρία δεν την βλέπω, αλλά μιλήσαμε προχθές. Έψαχνε φωτογραφίες από παλιά και μου έστειλε κάτι φωτογραφίες από το τότε ‘Κους-Κους’. Μου έστειλε και τους παππούδες μου, τη γιαγιά και τη μαμά μου, γιατί έβγαζαν φωτογραφίες με όλους και κάπως έτσι τα είπαμε ωραία».

Στο ίδιο πλαίσιο συμπλήρωσε ότι “Με τις πολλές ώρες είχαμε πει πράγματα ο ένας στον άλλον, αλλά δεν ήμασταν ποτέ οι κολλητοί, όπως λες ‘Έχω τον κολλητό μου φίλο’ αλλά ήμασταν πολύ κοντά λόγω της εκπομπής. Είναι αυτή η σχέση που είναι σαν να είχαμε μιλήσει και χθες. Έχει προχωρήσει, έχει κάνει οικογένεια, παιδί, είναι σε έναν καινούριο ρόλο, μάνα. Καταλαβαίνεις όλα αυτά τοποθετούνται σε άλλα ράφια. Εγώ είμαι single, οπότε ο καθένας έχει διαφορετικά πράγματα στη ζωή του”.

