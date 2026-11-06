Για τη σχέση του με την ψυχοθεραπεία, την προσωπική του εξέλιξη, αλλά και τον θάνατο της μητέρας του μίλησε ο Νίκος Μουτσινάς, σε μια ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάντιας Μπουλέ, «Wellbe by Nadia Boule».

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στη διαδρομή αυτογνωσίας που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, εξηγώντας πως η απώλεια της μητέρας του αποτέλεσε σημείο καμπής για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον τον εαυτό του και τους ανθρώπους γύρω του.

Η επταετής ψυχοθεραπεία και η απώλεια της μητέρας του

Όπως αποκάλυψε, τα τελευταία 14 χρόνια έχει στρέψει μεγάλο μέρος της προσοχής του στην προσωπική του ανάπτυξη, προσπαθώντας να κατανοήσει καλύτερα τον εσωτερικό του κόσμο και να διαχειρίζεται διαφορετικά όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά του.

Ο Νίκος Μουτσινάς εξομολογήθηκε πως στο παρελθόν ήταν αρκετά αυστηρός με τον εαυτό του, ενώ μίλησε και για την απόφασή του να σταματήσει τις συνεδρίες με την ψυχολόγο του, μετά τον θάνατο της μητέρας του.

«Τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια ασχολούμαι πολύ με το μέσα μου για να μπορέσω να βιώνω το έξω μου. Τώρα αν δω προς τα πίσω, έχω δώσει πολύ ξύλο στον εαυτό μου. Αντιμετωπίζω πολύ διαφορετικά την καθημερινότητα και συνέλαβαν διάφορα. Έφυγε η μητέρα μου. Στα τρία χρόνια του πένθους ξεκίνησα να κάνω αυτοβελτίωση και να ασχολούμαι. Έκανα πριν ψυχολόγο για εφτά χρόνια και όταν πέθανε η μητέρα μου είπα σταματάω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ένιωσα ότι θα γινόταν η μάνα μου»

Στη συνέχεια, εξήγησε τι ήταν εκείνο που τον οδήγησε να διακόψει τη συγκεκριμένη θεραπευτική σχέση. Όπως είπε, αισθάνθηκε πως υπήρχε ο κίνδυνος να μεταφέρει στην ψυχολόγο του τον ρόλο που είχε μέχρι τότε η μητέρα του στη ζωή του.

«Ένιωσα ότι θα γινόταν η μάνα μου. Γιατί ήμουν με έναν ομφάλιο λώρο και έψαχνα βύσμα. Οπότε λοιπόν, αυτό που άλλαξε έχει να κάνει, πέρα από αυτό το συμβάν που ήταν σημαντικό, τον τρόπο που βλέπω τους άλλους», πρόσθεσε.

Ο παρουσιαστής στάθηκε επίσης, στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αναζητούν συχνά ασφάλεια μέσα από συγκεκριμένα πρότυπα και περιορισμούς, επισημαίνοντας πως αυτή η ανάγκη μπορεί τελικά να τους απομακρύνει από όσα πραγματικά επιθυμούν.

«Είναι κάποιες φορές που εκνευρίζομαι. Τρώμε τα νιάτα μας για να πάμε να φτιάξουμε κάτι κουτάκια, να μπούμε μέσα, να νιώσουμε ασφαλείς. Άμα είσαι πάνω από το στόχο, τον μπλοκάρεις», σημείωσε.

«Δεν μετανιώνω για πράγματα»

Κλείνοντας, ο Νίκος Μουτσινάς μίλησε για τη στάση που έχει επιλέξει να κρατά απέναντι στις αποφάσεις και τις εμπειρίες του παρελθόντος. Όπως εξήγησε, δεν επιλέγει να μετανιώνει για όσα έχει κάνει, καθώς πιστεύει ότι κάθε φορά ενεργεί με βάση τις δυνατότητες και τις συνθήκες που έχει εκείνη τη στιγμή.

«Δεν μετανιώνω για πράγματα γιατί πιστεύω ότι κάθε φορά κάνω το καλύτερο που μπορώ εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τις συνθήκες και τον εγκέφαλο που έχω», κατέληξε.

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