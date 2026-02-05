Ο Νίκος Μουτσινάς έκανε πρόσφατα δηλώσεις στους δημοσιογράφους έξω από το θέατρο, αποφεύγοντας να δώσει πολλές λεπτομέρειες για το τηλεοπτικό του μέλλον.

Ο παρουσιαστής εμφανίστηκε ήρεμος και ξεκάθαρος: «Είμαι μια χαρά, όλα είναι ήρεμα. Δεν μου λείψατε καθόλου», τόνισε με ειλικρίνεια.

Όσον αφορά τις φήμες για πιθανή επιστροφή του στην τηλεόραση και ειδικά για το νέο παιχνίδι Lingo, ο Μουτσινάς τόνισε ότι δεν τον απασχολούν αυτά που ακούγονται: «Δεν το λέω με ύφος, αλλά απλά δεν ασχολούμαι. Κάνω τη δουλειά μου, όποια και αν είναι αυτή».

Το ενδιαφέρον του κοινού και των μέσων προκλήθηκε από τη φήμη ότι ο παρουσιαστής θα συμμετάσχει σε μια νέα τηλεοπτική παραγωγή που θα προβληθεί σε 18 χώρες.

Ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται να παραμένει συγκεντρωμένος στο θέατρο και στις τρέχουσες επαγγελματικές του δραστηριότητες, χωρίς να επηρεάζεται από τα σχόλια ή τις υποθέσεις γύρω από την τηλεοπτική του πορεία.

