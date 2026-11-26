Επίσημα ανακοινώθηκαν το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου τα πρόσωπα που θα αναλάβουν την παρουσίαση του «Sing for Greece 2027», μέσα από το οποίο θα αναδειχθεί η ελληνική συμμετοχή για τον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο Νίκος Μουτσινάς, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά θα βρίσκονται στο τιμόνι της διοργάνωσης, ενώ ο Νίκος Μουτσινάς και η Μπέττυ Μαγγίρα θα αναλάβουν επιπλέον και τον σχολιασμό της Eurovision.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της ΕΡΤ, ο παρουσιαστής έκανε την πρώτη του ανάρτηση στο Instagram, δίνοντας μια μικρή γεύση από τη διάθεσή του.

Η ανάρτηση με το «Μάθημα Σολφέζ»

Ο Νίκος Μουτσινάς επέλεξε να αντιδράσει με χιούμορ στα νέα επαγγελματικά του καθήκοντα. Αναδημοσίευσε ένα story με τη φωτογραφία των τριών παρουσιαστών και πρόσθεσε τη χαρακτηριστική φράση «Λαλαλαλαλαλαλαλαλα», μαζί με πολλά emojis που γελούν μέχρι δακρύων.

Για μουσική υπόκρουση διάλεξε το γνωστό τραγούδι «Μάθημα Σολφέζ», συνδέοντας με τον δικό του τρόπο την ανάρτηση με τον διαγωνισμό τραγουδιού.

Οι τρεις βραδιές στη Θεσσαλονίκη και η Eurovision στη Βουλγαρία

Το «Sing for Greece 2027» θα πραγματοποιηθεί με τρεις τηλεοπτικές βραδιές, στις 9, 11 και 13 Φεβρουαρίου, στη Θεσσαλονίκη. Τη σκηνοθεσία και την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει αναλάβει ο Κωνσταντίνος Ρήγος.

Οι υποχρεώσεις, ωστόσο, του Νίκου Μουτσινά και της Μπέττυς Μαγγίρα δεν σταματούν εκεί. Οι δύο παρουσιαστές θα ταξιδέψουν στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, όπου θα βρίσκονται στην Αρένα Μπουργκάς για να σχολιάσουν ζωντανά τις τρεις βραδιές της Eurovision.

Συγκεκριμένα, θα αναλάβουν τον σχολιασμό του Α΄ Ημιτελικού στις 11 Μαΐου, του Β΄ Ημιτελικού στις 13 Μαΐου και του Μεγάλου Τελικού στις 15 Μαΐου 2027.

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