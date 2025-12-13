Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο Νίκος Μουτσινάς, ως καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» του MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου. Ο παρουσιαστής μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τις προσπάθειες που κατέβαλε επί χρόνια, προκειμένου να δημιουργήσει μια μονογονεϊκή οικογένεια, αποκαλύπτοντας ωστόσο πως πλέον έχει πάρει την απόφαση να κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο της ζωής του.

«Όχι, δεν είμαι ακόμα σε αυτή τη φάση, θα το είχα πετύχει, φαντάζομαι. Όχι, έκλεισε αυτό! Έκλεισε σαν θέλω … Το ζητούμενό μου, μέσα σε διάφορα άλλα, έχει να κάνει με την ελευθερία. Είναι μια πολύ σημαντική αξία για μένα, που την κυνηγάω με πολύ μεγάλη μανία», είπε αρχικά ο Νίκος Μουτσινάς.

Ο Νίκος Μουτσινάς είπε στη συνέχεια: «Γύρω στα τέσσερα χρόνια έψαχνα τρόπους πώς θα μπορούσα να δημιουργήσω μια μονογονεϊκή οικογένεια. Το Κράτος δεν βοήθησε καθόλου σε αυτό. Μετά, με κάποιες σκέψεις καλύτερες, με μια ανάλυση και με μια επιφοίτηση, συνειδητοποίησα ότι αυτό που κυνηγάω δεν εμπεριέχει ελευθερία, δυστυχώς!

Όταν, λοιπόν, συνειδητοποίησα ότι γι’ αυτό δεν μου κάθεται, γιατί κάτι στράβωνε, γιατί το σύστημά μου έλεγε ότι … δεν είναι αυτό που θες, γιατί το κυνηγάς; Όταν το συνειδητοποίησα, το πήρα πολύ ωραία απόφαση, ησύχασε το σύστημά μου … Ευτυχώς το κατάλαβα νωρίς. Αν συνέβαινε, εννοείται πως θα ήμουν στρατιώτης, αλλά θα πήγαινα λίγο κόντρα στο ψυχικό κομμάτι».

