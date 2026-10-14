Ο Νίκος Μουτσινάς επέστρεψε στις θεατρικές πρόβες για την παράσταση «Οικογένεια Άνταμς», η οποία παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Βέμπο.

Με αφορμή αυτή την επιστροφή, ο παρουσιαστής μίλησε στην κάμερα του Happy Day για τη νέα επαγγελματική του καθημερινότητα, αλλά και για το ενδεχόμενο να ασχοληθεί ξανά με τη σατιρική τηλεόραση.

Αναφερόμενος στη συμμετοχή του στο τηλεπαιχνίδι του Star, ο ίδιος δήλωσε πως απολαμβάνει τη διαφορετική αυτή εμπειρία, καθώς του δίνει τη δυνατότητα να εργάζεται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Όπως εξήγησε, δεν παρακολουθεί τα νούμερα τηλεθέασης, αφού δεν αισθάνεται την ίδια πίεση που ενδεχομένως θα είχε σε άλλες τηλεοπτικές συνθήκες.

Γιατί απομακρύνεται από τη σατιρική τηλεόραση

Ο Νίκος Μουτσινάς ρωτήθηκε στη συνέχεια αν θα επέστρεφε σε μια εκπομπή με σχολιαστικό και σατιρικό περιεχόμενο, όπως αυτές που παρουσίαζε επί σειρά ετών. Μάλιστα, στη συζήτηση έγινε αναφορά και στη διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, ως παράδειγμα ενός θέματος που θα μπορούσε να βρεθεί στο επίκεντρο μιας τέτοιας εκπομπής.

Ο παρουσιαστής εξήγησε ότι η στάση του απέναντι στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό είδος έχει αλλάξει, ιδιαίτερα μετά την τραγωδία των Τεμπών. Όπως ανέφερε, τότε προσπάθησε να δώσει μεγαλύτερο βάρος σε ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, ωστόσο πλέον δεν αισθάνεται ότι μπορεί να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο.

«Πια δεν είναι κάτι αστείο, δυστυχώς»

Στη συνέχεια, ο Νίκος Μουτσινάς παραδέχτηκε πως το μεγαλύτερο μέρος της τηλεοπτικής του παρουσίας είχε κωμικό και σχολιαστικό χαρακτήρα, όμως θεωρεί ότι το σημερινό κοινωνικό περιβάλλον έχει αλλάξει τα δεδομένα για τη σάτιρα.

«Πια δεν είναι κάτι αστείο δυστυχώς. Οπότε έτσι κι αλλιώς δεν έχω θέση σε αυτό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι από την περίοδο της πανδημίας και μετά η σάτιρα δυσκολεύεται να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο, καθώς πολλά κοινωνικά ζητήματα έχουν περάσει πλέον στην καθημερινότητα όλων.

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