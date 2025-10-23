Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Νίκος Μουτσινάς μίλησε στην κάμερα της εκπομπής ,«Buongiorno», με αφορμή το μιούζικαλ «Οικογένεια Addams», στο οποίο θα πρωταγωνιστεί.

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής μίλησε, μεταξύ άλλων, για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην τηλεόραση, αλλά και για την περσινή χρονιά, κατά την οποία η εκπομπή του, «ΝΜ Βραδιάτικα» έριξε πρόωρα αυλαία.

Ο Νίκος Μουτσινάς είπε μεταξύ άλλων: «Δεν υπάρχει επιστροφή στην τηλεόραση γιατί δεν υπάρχει φευγιό, υπάρχει παύση, υπάρχουν αποφάσεις, υπάρχουν ενεργοποιήσεις, σκέψεις, αλλαγές, υπάρχουν πολλά… Για να μιλήσουμε σοβαρά, δεν δέχτηκα πολλές προτάσεις, κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι ήθελα λίγο την ησυχία μου. Δεν είχε πολύ ενδιαφέρον η τελευταία χρονιά, η περσινή. Δεν είχε πολύ ενδιαφέρον ζοριστήκαμε όλοι. Οπότε ήταν πολύ ωραία αυτή η παύση.

Με τι θα επέστρεφα; Θα επέστρεφα ίσως με κάτι που δεν θα είχε πολύ σκοτούρα. Το πιο πιθανό είναι ένα τηλεπαιχνίδι, αυτό σκέφτομαι ότι είναι το πιο ανώδυνο. Δεν μου λείπει πολύ η τηλεόραση, είμαι εντάξει εννοώ. Ήταν τραυματική η τελευταία φορά, εννοώντας με μεγάλη ταλαιπωρία που ήρθε καπάκι από πέντε χρόνια τρομερής επιτυχίας με το “Καλό Μεσημεράκι”, ήρθε αυτό, ταρακούνησε λίγο το σύστημα.

Δεν ξέρω τι συμβαίνει με την τηλεόραση και εμένα, ξέρω ότι δεν μου λείπει καθόλου και είμαι πολύ οκ. Το συστήνω και στους υπόλοιπους παρουσιαστές να κάνουν αυτή την παύση, γιατί όταν τρέχουμε, δεν αντιλαμβάνεσαι…Πρέπει να σταματάμε να βλέπουμε λίγο τι συμβαίνει. Δεν μπορώ να δω ελληνική τηλεόραση».

Πηγή: glomex