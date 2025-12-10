Ο Νίκος Οικονομόπουλος βρέθηκε στο επίκεντρο σχολίων μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε στον Γιώργο Λιάγκα, όπου μίλησε ανοιχτά για την έντονη χριστιανική του πίστη.

Η κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και ο Ηλίας Σκουλάς συνάντησε τον δημοφιλή τραγουδιστή στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, με τον Νίκο Οικονομόπουλο να εκφράζει την απορία του για το γεγονός ότι κρίνεται κάποιος για τα θρησκευτικά του πιστεύω, θεωρώντας το δείγμα προβλήματος της κοινωνίας.

«Υπήρχαν ποικίλες αντιδράσεις; Και τι είναι οι ποικίλες αντιδράσεις δηλαδή; Αν φτάσουμε στο σημείο να κρινόμαστε επειδή πιστεύουμε, τότε κάτι πάει λάθος στη χώρα. Τους εύχομαι καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Δεν με πειράζει, ό,τι και να πουν οι άνθρωποι, τους εύχομαι να είναι καλά. Τώρα εγώ να σχολιάσω τι είπε ο καθένας στην τηλεόραση; Εύχομαι καλές γιορτές. Δεν με στεναχωρεί τίποτα» απάντησε ο Νίκος Οικονομόπουλος για τις δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα και της Τίνας Μεσσαροπούλου.

Μετά της προβολής του αποσπάσματος, ο Ετεοκλής Παύλου σχολίασε: «Δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορεί να συμβαίνει, εγώ αρχικά θα σου πω ότι βλέποντας τη συνέντευξη, χάρηκα πάρα πάρα πολύ. Και παρατήρησα τον εαυτό μου να βλέπω μία συνέντευξη και μετά από πολλή ώρα να καταλαβαίνω ότι είχα ανάγκη να το ακούσω όλο αυτό. Προσωπικό είναι αυτό, δικό μου, και δική μου αίσθηση και άποψη, ακριβώς για τη συνέντευξή του.

Από κει και πέρα όμως, το να σχολιάζεις έναν άνθρωπο που κάνει μια κατάθεση ψυχής, πραγματικά άνοιξε την ψυχή του αυτός ο άνθρωπος, και να επιλέγεις να κάνεις σόου και να κάνεις ακραίες τοποθετήσεις με υπονοούμενα για αυτόν τον άνθρωπο που έβγαλε την ψυχή του στην κυριολεξία και την έδωσε σε όλους εμάς με όλα αυτά που είπε, το θεωρώ μεγάλο λάθος. Πραγματικά το θεωρώ λάθος».

