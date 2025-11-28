Σε τηλεοπτική εκπομπή προβλήθηκε απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος, μιλώντας για τη σχέση του με τη θρησκεία και την προσωπική του ζωή.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής τόνισε ότι είναι παραδομένος στον Χριστό και πως δεν τον απασχολεί η δημόσια γνώμη για την πίστη του.

Στην εκπομπή «Πρωινό» σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, έγινε γνωστό ότι η συνέντευξη είχε διάρκεια αρκετών ωρών, ενώ στον τηλεοπτικό «αέρα» προβλήθηκε περίπου μισή ώρα από το συνολικό περιεχόμενο.

Σχετικά με την προσωπική του ζωή, ο Οικονομόπουλος εμφανίζεται επιφυλακτικός, αλλά αφήνει ανοιχτό το μέλλον: «Δεν μου είναι εύκολο να βάλω έναν άνθρωπο στη ζωή μου για πάντα. Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Μπορεί σε ένα μήνα να σου πω ότι έχω γυναίκα και παντρεύομαι», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη δημόσια δήλωση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο τραγουδιστής εξέφρασε εκτίμηση για τον συνάδελφό του: «Τον αγαπώ τον Γιώργο. Έχει κάνει τη δική του πορεία. Όταν βλέπεις να τον πετροβολούν στα κανάλια και να μην μπορεί να απαντήσει, είναι κρίμα», σημείωσε.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι η πίστη τον καθοδηγεί και θέλει να γίνει καλύτερος άνθρωπος για να είναι έτοιμος για ό,τι έρχεται μετά: «Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος για να μπορώ να είμαι εκεί», δήλωσε.

Ενώ μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τον Χριστιανισμό και τη σημασία που έχει στη ζωή του: «Ποιος θα με καταλάβει αν τα πω; Είμαι παραδομένος κυριολεκτικά στον Χριστό. Παραδομένος. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή. Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος για να μπορώ να είμαι εκεί. Εκεί που θέλω να πάω.

Δεν ξέρω αν το αξίζω, αλλά θέλω να πάω. Δεν με ενδιαφέρει να με κρίνουνε. Το έχω πει 1000 φορές. Δεν με νοιάζει. Βρίστε με όσοι θέλετε. Δεν με ενδιαφέρει. Καθόλου. Καθόλου. Είναι το μοναδικό πράγμα που έχω ένταση, όταν μιλάω. Τρελαίνομαι. Πώς να στο πω;», δήλωσε.