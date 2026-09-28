Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Νίκος Οικονομόπουλος στον Γιώργο Λιάγκα, η οποία θα προβληθεί σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Στο απόσπασμα που μοιράστηκε ο παρουσιαστής στο Instagram, ο δημοφιλής καλλιτέχνης μιλά για τον Γιώργο Μαζωνάκη και εξηγεί τους λόγους συνείδησης που τον οδήγησαν να αναβάλει τη μεγάλη του συναυλία αμέσως μόλις πληροφορήθηκε την απώλεια του συναδέλφου του.

«Θέλω να μου πεις γιατί ανέβαλες, Νίκο, τότε τη συναυλία» τονίζει ο Γιώργος Λιάγκας στο σχετικό απόσπασμα οπότε και απαντά, με ειλικρίνεια, ο Νίκος Οικονομόπουλος… «η συνείδησή μου. Δεν μπορούσα να τραγουδήσω».

«Ο Γιώργος ήταν ένα όνομα πρώτης γραμμής, εκτός αυτού όμως τον γνώριζα πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει γυμναστική μαζί, πηγαίναμε μαζί στην εκκλησία, στον ίδιο γέροντα. Έχουμε πει πολλά πράγματα τα οποία είναι προσωπικά μας».

«Δέχομαι την κριτική, αλλά κάποιες φορές η κριτική ξεπερνάει και τα όρια της αλήθειας» συμπληρώνει ο Νίκος Οικονομόπουλος σ’ αυτό το μικρό teaser που ο Γιώργος Λιάγκας δημοσίευσε στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Liagas (@gliagas)

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