Ο Γιώργος Λιάγκας, με αφορμή την υπόθεση απάτης της ΜΚΟ, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος είχε προσφέρει οικονομική βοήθεια στη συγκεκριμένη οργάνωση.

Ο γνωστός τραγουδιστής βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Αυστραλία για επαγγελματικές υποχρεώσεις και συναυλίες. Όπως αποκάλυψε ο παρουσιαστής, οι δύο άνδρες συνομίλησαν τηλεφωνικά, με τον Νίκο Οικονομόπουλο να δεσμεύεται πως, όταν επιστρέψει στην Ελλάδα, θα παραχωρήσει συνέντευξη προκειμένου να μιλήσει αναλυτικά για την υπόθεση.

Μάλιστα, ο Γιώργος Λιάγκας μετέφερε, το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Πρωινό», όσα συζήτησαν, αποκαλύπτοντας ότι ο τραγουδιστής δεν ενδιαφέρεται για τα χρήματα που ενδεχομένως έχασε, αλλά εμφανίζεται βαθιά συγκλονισμένος από τα όσα έχουν αποκαλυφθεί.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής, ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει βρεθεί σε σπίτια ανθρώπων που πάσχουν από καρκίνο και έχει επισκεφθεί νοσοκομεία, έχοντας προσωπική εικόνα του πόνου και των δυσκολιών που βιώνουν οι οικογένειες αυτές. Για τον λόγο αυτό, αισθάνεται σοκαρισμένος από το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι φέρονται να εκμεταλλεύονται τον πόνο και την ανάγκη των συνανθρώπων τους.

Παράλληλα, ο παρουσιαστής υπογράμμισε ότι ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει προσφέρει βοήθεια σε παιδιά που έχουν ανάγκη, όπως και άλλοι άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο, τονίζοντας πως τέτοιες πράξεις προσφοράς αξίζει να γίνονται γνωστές.

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