Ο Νίκος Οικονομόπουλος εμφανίζεται συγκλονισμένος, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης με τη ΜΚΟ, για την οποία έχουν γίνει σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώνονταν μέσω δωρεών για παιδιά με προβλήματα υγείας.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που φέρεται να ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις για οικονομική ενίσχυση ήταν και ο γνωστός τραγουδιστής, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε προσφέρει περισσότερα από 10.000 ευρώ, προκειμένου να βοηθήσει ένα παιδί που είχε ανάγκη.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει αποδείξει πολλές φορές την ευαισθησία του απέναντι στα παιδιά και σε ανθρώπους που χρειάζονται στήριξη, επιλέγοντας μάλιστα να προσφέρει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς να γνωστοποιεί τις φιλανθρωπικές του κινήσεις.

Η Μαρία Αντωνά επικοινώνησε μαζί του, προκειμένου να μάθει την αντίδρασή του μετά τις αποκαλύψεις. Ο τραγουδιστής αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Αυστραλία και, όπως φαίνεται, δεν είχε ενημερωθεί για όσα έχουν έρθει στο φως σχετικά με την υπόθεση.

Όταν πληροφορήθηκε τις εξελίξεις, δεν έκρυψε την έκπληξη του, λέγοντας χαρακτηριστικά στη Μαρία Αντωνά: «Μαρία, είμαι σε σοκ, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήταν απάτη».

Δείτε το απόσπασμα στην εκπομπή «Mega Non Stop»:

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς, πέρα από τους ανθρώπους που προσέφεραν χρήματα με σκοπό να βοηθήσουν παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, δημιουργείται πλέον και ένα μεγάλο ερώτημα για την εμπιστοσύνη που μπορούν να έχουν οι πολίτες σε αντίστοιχες εκκλήσεις οικονομικής βοήθειας.

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