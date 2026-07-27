Μακριά από τα φωτογραφικά φώτα και με απόλυτη διακριτικότητα, ο Νίκος Οικονομόπουλος απέδειξε για ακόμα μία φορά την ανθρωπιά του. Ο αγαπημένος τραγουδιστής βρέθηκε ουσιαστικά στο πλευρό ενός μικρού παιδιού που δίνει μια σκληρή μάχη για τη ζωή του, προσφέροντας τη στήριξή του χωρίς τυμπανοκρουσίες.

Σύμφωνα με ανάρτηση που είδε το φως της δημοσιότητας, ο δημοφιλής τραγουδιστής προσέφερε μια γενναία οικονομική ενίσχυση, ύψους 10.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί μέρος των εξόδων για ένα εξιδεικευμένο χειρουργείο στο χέρι του μικρού Γιωργάκη. Η δωρεά αυτή αποτέλεσε σημαντική ανάσα για τη μητέρα του παιδιού, η οποία αγωνιζόταν να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό, δίνοντας παράλληλα μάχη με τον χρόνο.

«Από σήμερα, η μητέρα του δεν χρειάζεται να αναρωτιέται πώς θα καταφέρει να σώσει το χεράκι του παιδιού της. Μπορεί να αφιερώσει όλη της τη δύναμη εκεί που πραγματικά χρειάζεται. Στον Γιωργάκη. Αλλά επειδή όλα για κάποιον λόγο γίνονται … ήταν φαίνεται μοιραίο ο Νίκος Οικονομόπουλος να μάθει για τον μικρό μας ήρωα. Δεν ρώτησε αν περισσεύουν λίγα. Ρώτησε απλώς πόσα υπολείπονται. Δεν υπολόγισε το ποσό. Δεν αναζήτησε δημοσιότητα. Έκανε αυτό που κάνουν οι άνθρωποι με μεγάλη καρδιά. Χτες πολύ αργά τη νύχτα, κατέθεσε ολόκληρο το ποσό που υπολειπόταν, 10.000 ευρώ, κλείνοντας οριστικά την οικονομική εκκρεμότητα και, μαζί με αυτήν, έναν τεράστιο κύκλο αγωνίας για μια μητέρα που δίνει καθημερινά τη μάχη μόνη της» αναφέρεται στην ανάρτηση.

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Ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει αποδείξει πολλές φορές ότι προτιμά να προσφέρει αθόρυβα, χωρίς να δημοσιοποιεί τις πράξεις του. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που το όνομά του συνδέεται με μια σημαντική κίνηση αλληλεγγύης, καθώς στο παρελθόν είχε γίνει γνωστό πως είχε βοηθήσει οικονομικά και τον ηθοποιό Γιώργο Λαμπάτο.

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