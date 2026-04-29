Στις κερκίδες του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας βρέθηκε ο Νίκος Οικονομόπουλος, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την αγάπη του για τον Ολυμπιακό. Ο δημοφιλής ερμηνευτής, εκμεταλλευόμενος τον ελεύθερο χρόνο του, παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση με τη Μονακό για τα playoffs της Euroleague, απολαμβάνοντας τη νίκη της ομάδας του σε μια βραδιά γεμάτη ένταση και αθλητικό παλμό.

Μια ιδιαίτερη στιγμή εκτυλίχθηκε στο ΣΕΦ όταν ο φακός εστίασε στον Νίκο Οικονομόπουλο. Ο τραγουδιστής, αντιλαμβανόμενος πως βρίσκεται στο επίκεντρο, χάρισε ένα πλατύ χαμόγελο και σχημάτισε με τα δάχτυλά του τον αριθμό 4. Η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε ως μια ξεκάθαρη πρόβλεψη για την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου από τον Ολυμπιακό, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τα “ερυθρόλευκα” αισθήματά του με τον γνώριμο, διακριτικό του τρόπο.

Η αγάπη του τραγουδιστή για τον Ολυμπιακό

Ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι ένθερμος υποστηρικτής του Ολυμπιακού και δεν το κρύβει. Δεν είναι λίγες οι φορές που η παρουσία του στο γήπεδο έχει γίνει αντιληπτή από τους φωτογράφους που βρίσκονται στον χώρο.

