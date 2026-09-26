Ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του όταν αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια της μεγάλης συναυλίας του στο Θέατρο Πέτρας, το βράδυ της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου.

Η βραδιά στην Πετρούπολη είχε ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, αφού η συναυλία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 10 Σεπτεμβρίου, όμως αναβλήθηκε μετά την είδηση του ξαφνικού χαμού του Γιώργου Μαζωνάκη.

Έτσι, ανεβαίνοντας στη σκηνή του Θεάτρου Πέτρας, ο τραγουδιστής θέλησε να κάνει μια ξεχωριστή αναφορά στον φίλο και συνάδελφό του.

«Ο καθένας κουβαλάει στην ψυχή του κάτι. Όπως θα έχω κι εγώ. Ακόμα και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω έχω ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που δεν θα το μοιραστώ μαζί σας. Κάποια στιγμή θα το μοιραστώ, για να μάθετε ότι ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή είμαι εδώ, είμαι παρών, προσπαθώ. Όπως και ο Γιώργος. Προσπάθησε, προσπάθησε. Ήταν παρών στη ζωή του, στη δουλειά του, συνεπής και σε όλα. Το τι έγινε σε αυτό, το ας το πούμε ιατρείο, αφήστε το να το κρίνει η Δικαιοσύνη και όχι να κάθεται ο καθένας και να γράφει τα σχόλιά του. Ο Γιώργος ήταν τραγουδιστής, τον αγαπήσατε και συνεχίζετε να τον αγαπάτε. Θα συνεχίσω να τον θυμάμαι με αγάπη. Και αυτό που μένει είναι τα τραγούδια. Καλό ταξίδι στον Γιώργο μας» είπε ο Νίκος Οικονομόπουλος και ξεκίνησε να τραγουδά το γνωστό κομμάτι «Φεύγω για εμένα» του Γιώργου Μαζωνάκη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό στιγμιότυπο:

govastiletto.gr – Εκνευρισμένος ο Νίκος Οικονομόπουλος στη σκηνή – Το βίντεο από τη συναυλία στη Λαμία