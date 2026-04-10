Μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση για τη σχέση του με τον Θεό έκανε ο Νίκος Οικονομόπουλος τη Μεγάλη Πέμπτη. Με ένα συγκλονιστικό μήνυμα στους ακολούθους του, ο τραγουδιστής τόνισε τη σημασία της πίστης ενόψει του Πάσχα, προχωρώντας σε μια σπάνια κατάθεση ψυχής.

Συγκεκριμένα, ο επιτυχημένος τραγουδιστής το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης, 9 Απριλίου, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram: «Ο δικός Του Γολγοθάς είναι η δική μου ελευθερία. Στο δικό Του “Τετέλεσται” βρίσκω την αρχή για τη δική μου πίστη. Γιατί ο δρόμος του Σταυρού είναι το πέρασμα προς την αιώνια νίκη της Ζωής. Καλή Ανάσταση στις ψυχές όλων μας».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikos Oikonomopoulos (@nikos_oikonomopoulos_official)

Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, πως ο Νίκος Οικονομόπουλος εδώ και αρκετά χρόνια έχει εκφράσει δημόσια τη βαθιά του πίστη στον Θεό και μάλιστα, κάποιες φορές οι δηλώσεις του έχουν συζητηθεί.

