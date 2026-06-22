Μια ιδιαίτερα συγκινητική εικόνα χάρισε ο Νίκος Οικονομόπουλος στους χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στη συναυλία του στην Αλεξανδρούπολη, το βράδυ του Σαββάτου 20 Ιουνίου.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Δημοτικό Στάδιο «Φώτης Κοσμάς», ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέβασε στη σκηνή έναν μικρό θαυμαστή, προσφέροντας μία από τις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς.

Ο δύο ετών Αλκίνοος βρέθηκε στην αγκαλιά του Νίκου Οικονομόπουλου, με τον καλλιτέχνη να συνεχίζει να τραγουδά τις επιτυχίες του, ενώ το κοινό παρακολουθούσε συγκινημένο τη σκηνή.

Κάποια στιγμή, ο τραγουδιστής διέκοψε για λίγο το πρόγραμμά του και δείχνοντας τον μικρό, είπε με χαμόγελο: «Μουσικός θέλει να γίνει».

Η αυθόρμητη αυτή κίνηση απέσπασε θερμό χειροκρότημα από το κοινό, με το σχετικό βίντεο να κάνει γρήγορα τον γύρο των social media και να συγκεντρώνει δεκάδες θετικά σχόλια.

Για ακόμη μία φορά, ο Νίκος Οικονομόπουλος απέδειξε τη ζεστή σχέση που διατηρεί με το κοινό του, χαρίζοντας μια ανθρώπινη και γεμάτη συναίσθημα στιγμή που ξεχώρισε από τη συναυλία του στην ακριτική πόλη.

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