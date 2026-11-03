Ξεχωριστό τόνο στη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου στο Σίδνεϊ έδωσε η παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου. Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο Sydney Lyric στο πλαίσιο της επετειακής περιοδείας του καλλιτέχνη για τα 20 χρόνια του στη δισκογραφία, συγκέντρωσε πλήθος ομογενών.

Ο Αρχιεπίσκοπος έγινε δεκτός με θερμές εκδηλώσεις από το κοινό και είχε σύντομη, εγκάρδια συνομιλία με τον τραγουδιστή, εκφράζοντας τις ευχές του για τη συνέχεια της πορείας του. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία τέτοιων πολιτιστικών πρωτοβουλιών, οι οποίες ενισχύουν τους δεσμούς της ομογένειας —και ιδιαίτερα των νέων— με την ελληνική μουσική και την πατρίδα.

Για τον Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος έχει αναφερθεί επανειλημμένα στη βαθιά πίστη του, η συνάντηση αυτή προστέθηκε στις ξεχωριστές στιγμές της περιοδείας του.

Ο τραγουδιστής έχει περιγράψει την προσευχή και τη σχέση του με τον Θεό ως σταθερό στήριγμα στην προσωπική του ζωή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikos Oikonomopoulos Fan Club (@oikonomopoulossfanclub)

govastiletto.gr -Νίκος Οικονομόπουλος: Η αντίδρασή του όταν έμαθε για την απάτη της ΜΚΟ – Είχε δωρίσει 13.000 ευρώ