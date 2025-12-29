Πριν μερικές ημέρες κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα που ήθελε την Μελίνα Νικολαΐδη να διατηρεί σχέση με τον Νίκο Οικονομόπουλο.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα γνωστής εφημερίδας ανέφερε: «Οι δυο τους γνωρίζονται αρκετά χρόνια, όμως τελευταία έχουν έρθει κοντά, αφού έχουν κοινούς φίλους και μοιράζονται πολλά από όσα τους απασχολούν. Η Μελίνα τον θαύμαζε από μικρή ως καλλιτέχνη και είχε διασκεδάσει αρκετές φορές στα μαγαζιά όπου εκείνος τραγουδούσε, όμως τώρα τον θαυμάζει και σαν άνθρωπο».

Ο Γιώργος Λιάγκας, που διατηρεί φιλική σχέση με τον δημοφιλή τραγουδιστή, επικοινώνησε μαζί του και μετέφερε την πρώτη επίσημη διάψευση: «Βγήκε το Σαββατοκύριακο μια υποτιθέμενη καινούργια σχέση ανάμεσα στον Νίκο Οικονομόπουλο και την Μελίνα Νικολαΐδη. Επειδή εγώ διατηρώ φιλική σχέση με τον Νίκο, επικοινώνησα μαζί του. Πάντα διασταυρώνω τα θέματα πριν τα προβάλλουμε.

Μου ξεκαθάρισε με κάθε τρόπο πως: “Σε εξουσιοδοτώ να το πεις, δεν υπάρχει καμία σχέση με τη Μελίνα, είναι φανταστικό σενάριο. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Ξέρω το κοριτσάκι από ανήλικο και έρχεται στο μαγαζί συνέχεια με την παρέα της. Δεν υπάρχει καμία, καμία περίπτωση να υπάρχει κάτι παραπάνω από μια σχέση γνωριμίας. Δεν υπάρχει καμία σχέση.”

Με εξουσιοδότησε να το πω για να μην υπάρχει καμία παραφιλολογία. Ουδέποτε υπήρξε σχέση ανάμεσα στη Μελίνα Νικολαΐδη και τον Νίκο Οικονομόπουλο».

Με αυτό το σχόλιο, ο δημοφιλής τραγουδιστής διέψευσε κάθε φήμη περί ρομαντικής σχέσης, τονίζοντας ότι η γνωριμία τους περιορίζεται σε φιλική και επαγγελματική βάση.

