Νίκος Οικονομόπουλος: «Σπάει» τη σιωπή του για την προσωπική του ζωή – «Μπορεί σε ένα μήνα να σου πω παντρεύομαι»

Ο Νίκος Οικονομόπουλος έδωσε μια συνέντευξη από καρδιάς στον Γιώργο Λιάγκα και στο Πρωινό. Ο επιτυχημένος τραγουδιστής με την τεράστια καριέρα στην Ελλάδα, μίλησε για τη ζωή του σήμερα, τα παιδικά του χρόνια, την προσωπική του ζωή και για πολλά άλλα.

Η κουβέντα του με τον παρουσιαστή ξεκίνησε με την πορεία του στη μουσική βιομηχανία, όπου έχει «χτίσει» ένα μεγάλο όνομα και στα νυχτερινά μαγαζιά που εμφανίζεται δεν έχει άλλον καλλιτέχνη πλάι του. Παρόλα αυτά, κάθε βράδυ είναι sold out.

Ο ίδιος ξεκίνησε να λέει: «Υπάρχουν πολλές ημέρες που θα τύχει να πάω στο μαγαζί και θα πω “βαριέμαι να τραγουδήσω”. Βγαίνεις και τα ξεχνάς όλα όταν βλέπεις τον κόσμο να σε χειροκροτάει και να σου δείχνει ότι σε αγαπάει, τα ξεχνάς όλα».

Ο Νίκος Οικονομόπουλος αποκαλύπτει: «Από τότε που ξεκίνησα έχουν περάσει 25 χρόνια. Όσο νιώθω ότι η φωνή μου είναι καλή, θέλω να αποδεικνύω ότι αυτός που ήρθε να με δει, θα δει κάτι όμορφο. Η φωνή μου έχει εξελιχθεί με τα χρόνια. Στον άντρα η φωνή καλυτερεύει μέχρι τα 50 αλλά δεν ξέρεις πώς θα στα φέρει η ζωή. Κάθε μέρα σκέφτομαι να μην συμβεί κάτι στη φωνή μου. Όσο περνάνε τα χρόνια, υπάρχει κόπωση στο σώμα, στην ψυχή και στην φωνή. Πρέπει να προετοιμάζεσαι για το τέλος σου. Πάντα σκέφτομαι μακροπρόθεσμα. Δεν μπορώ να λέω πάντα είμαι καλός. Όταν θα έρθει η κόπωση λόγω της ηλικίας δεν θα μπορώ να τραγουδώ. Τότε θεωρώ πως θα σταματήσω, πριν πάθω ζημιά».

Ο ίδιος παραδέχεται: «Όλοι οι άνθρωποι έχουμε πάθη, αλλά είναι μακριά από αυτά. Καπνίζω, ντροπή μου, είχα κόψει το τσιγάρο αλλά το ξανά ξεκίνησα. Είναι ένα πάθος που έχω βάλει σκοπό να το κόψω. Γενικά δεν έχω πάθη».

Από τη συνέντευξή του δεν γινόταν να λείπει και το κομμάτι της προσωπικής ζωής. Ελάχιστες είναι οι σχέσεις που είχε ο Νίκος Οικονομόπουλος και είδαν το φως της δημοσιότητας. Μέχρι σήμερα, είναι ο πιο περιζήτητος εργένης.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος εξομολογήθηκε: «Δεν είναι ότι δεν το θέλω αλλά έχω υψηλά στάνταρ. Δεν μου είναι εύκολο, φοβάμαι πάρα πολύ τον χωρισμό, πόσο μάλλον αν έχεις παιδιά. Δεν θα πω ότι έχω φτάσει με μια γυναίκα κοντά στο να κάνω οικογένεια, αλλά έχω περάσει όμορφα με συντρόφους. Πάντα περνάει από το μυαλό σου η οικογένεια, ότι κάτι πρέπει να δημιουργηθεί. Δεν ξέρεις ποτέ όμως, η ζωή είναι απρόβλεπτη, μπορεί σε ένα μήνα να σου πω παντρεύομαι. Έχω δικά μου κριτήρια επιλογής γυναίκας. Το να αρέσεις στις γυναίκες είναι ωραίο. Δεν μου αρέσει να ξέρω ότι μπορώ να διαλέξω ανάμεσα στις γυναίκες. Θέλω να με θέλει. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ωραία άντρα, με θεωρώ έναν κανονικό άνθρωπο, δεν κάνω τον όμορφο. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Μου αρέσει ο αυθορμητισμός της γυναίκας, να είναι ανοιχτό βιβλίο, η ευγένεια και η ντροπή. Όταν βλέπω άνθρωπο να ντρέπεται τον αγαπάω κατευθείαν. Αυτό μου βγάζει καλοσύνη».

Τέλος, αποκάλυψε γελώντας: «Έχω κυνηγήσει γυναίκα στο γυμνάσιο κα τα κατάφερα. Έχω φάει χυλόπιτα στο γυμνάσιο, της είπα μου αρέσεις πολύ, θες να τα φτιάξουμε και μου είπε όχι».

