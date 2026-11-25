Ο Νίκος Οικονομόπουλος πραγματοποίησε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής κρατά την προσωπική ζωή του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και είναι επιλεκτικός στα μέρη που θα βρεθεί για να κάνει τις βόλτες του.

Αυτή τη φορά βρέθηκε στη Γλυφάδα, σε χαλαρή βόλτα στην αγορά στο κέντρο της περιοχής και ο φακός τον απαθανάτισε.

Για την εμφάνισή του επέλεξε μια μαύρη φόρμα και μπλούζα, αθλητικά και ένα τζιν μπουφάν.

Δείτε φωτογραφίες:

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