Στο Θέατρο Άλσος βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 11 Ιουνίου ο Νίκος Οικονομόπουλος για να παρακολουθήσει από κοντά τη νέα θεατρική υπερπαραγωγή «Του Αγοριού Απέναντι», σε κείμενο και σκηνοθεσία των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου.

Ο φωτογραφικός μας φακός ήταν εκεί και απαθανάτισε τον δημοφιλή τραγουδιστή σε χαλαρές στιγμές στο πλευρό των πρωταγωνιστών της παράστασης.

Η παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι», ταξιδεύει το κοινό στο καλοκαίρι του 1965, σε ένα παρθένο αιγαιοπελαγίτικο νησί, ξετυλίγοντας μια ιστορία γεμάτη έρωτα, όνειρα και αγαπημένες μελωδίες μιας άλλης εποχής.

Με 20 χορευτές επί σκηνής, 8μελή ζωντανή ορχήστρα υπό τη μουσική διεύθυνση του Γιάννη Δίσκου, εντυπωσιακές χορογραφίες του Δημήτρη Παπάζογλου και σκηνικά του Γιάννη Μουρίκη, η παράσταση κερδίσει τους θεατές.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος όταν έχει ελεύθερο χρόνο απολαμβάνει είτε να πηγαίνει στο γήπεδο για να στηρίξει τον Ολυμπιακό είτε να παρακολουθήσει κάποια θεατρική παράσταση.

Δείτε φωτογραφίες από την πρόσφατη θεατρική του έξοδο:

Άγγελος Κοταρίδης-Νίκος Οικονομόπουλος

Άγγελος Κοταρίδης-Νίκος Οικονομόπουλος-Αλέξης Γεωργούλης

Ναταλία Δραγούμη-Αντώνης Λουδάρος-Αλέξης Γεωργούλης

Νίκος Οικονομόπουλος-Αλέξης Γεωργούλης-Λευτέρης Ελευθερίου-Σοφία Κουρτίδου-Γιώργος Λιβάνης-Κατερίνα Ζαρίφη

Δείτε τις δηλώσεις του τραγουδιστή στο Πρωινό.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Νίκος Οικονομόπουλος: Βόλτα στα σοκάκια της Μυκόνου μαζί με τη Ματίνα Ζάρα