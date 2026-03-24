Ο Νίκος Ορφανός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Super Κατερίνα και μίλησε τόσο για την οικογένειά του, όσο και για τη σοβαρή δοκιμασία που πέρασε με την υγεία του.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως το περασμένο Πάσχα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο εξωτερικό, μετά τον εντοπισμό όγκου στο κεφάλι.

Όπως εξήγησε, επρόκειτο για μη κακοήθη όγκο, ωστόσο βρισκόταν σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο, κάτι που καθιστούσε την επέμβαση απαραίτητη.

«Αν δεν γινόταν σωστά το χειρουργείο, θα μπορούσε να επηρεαστεί σοβαρά όλος ο οργανισμός μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η επέμβαση διήρκεσε 7 ώρες και ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφού ο όγκος αφαιρέθηκε πλήρως από την πρώτη κιόλας φορά.

Η εμπειρία αυτή, όπως παραδέχτηκε, τον έκανε να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του: «Άρχισα να βλέπω διαφορετικά τα πράγματα, να επικοινωνώ πιο ουσιαστικά με τους ανθρώπους γύρω μου και να δίνω σημασία σε όσα πραγματικά έχουν αξία».

Μιλώντας για τη δύσκολη περίοδο μετά το χειρουργείο, ο Νίκος Ορφανός αποκάλυψε πόσο συναισθηματικά φορτισμένος ήταν: «Έβλεπα φίλους και συγκινούμουν εύκολα, γιατί ένιωθα ευγνωμοσύνη που ήμουν ζωντανός και όρθιος. Ακόμη και οι πιο απλές καθημερινές στιγμές, μου φαίνονταν σπουδαίες».

Όπως τόνισε, με τον καιρό κατάφερε να βρει ξανά τις ισορροπίες του, έχοντας στο πλευρό του ανθρώπους που τον στήριξαν ουσιαστικά.

