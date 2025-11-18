Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας, ο Νίκος Ορφανός δημοσίευσε μια συγκινητική ανάρτηση τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε για πρώτη φορά τη δύσκολη περίοδο μετά τη γέννηση της κόρης του τον Μάϊο του 2024, καθώς η μικρούλα γεννήθηκε πρόωρα.

Συγκεκριμένα, έγραψε στην ανάρτηση:

17 Νοεμβρίου: παγκόσμια ημέρα προωρότητας …

Η ζωή έχει το δικό της ρυθμό, ανεξάρτητα από τη δική μας θέληση. Το κοριτσάκι μας ήρθε αργότερα από όσο θα το θέλαμε, αλλά νωρίτερα από όσο έπρεπε. Γυρίσαμε στο σπίτι από το Μαιευτήριο με άδεια χέρια. Δέκα μέρες σταλάζαμε στο μικρό της στόμα γάλα, γουλιά γουλιά. Χαιρόμασταν και κλαίγαμε με κάθε 10 γραμμάρια που έπαιρνε. Με τη στήριξη των υπέροχων γιατρών μας και των νοσηλευτριών στη Μονάδα Νεογνών τα καταφέραμε. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι σπουδαίοι που τιμούν την εργασία τους κα το συνάνθρωπο.

Τώρα βλέπω αυτό το ανθρωπάκι, 20 μήνες μετά, που τα πατουσάκια του είναι σαν τα δικά μου να κάνει βηματάκια κρατώντας μου το χέρι και σκέφτομαι …όταν θα έχω αναχωρήσει για μια άλλη διάσταση, τα πόδια μου θα περπατάνε ακόμα σε αυτήν την όμορφη γη.

Κάθε παιδί είναι παιδί όλων μας. Έχουμε χρέος να τους δώσουμε έναν καλύτερο κόσμο από αυτόν που παραλάβαμε.

Να έχετε μια όμορφη μέρα σαν παιδικό χαμόγελο …



