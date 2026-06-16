Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου, ο Νίκος Παπαδάκης, παραχωρώντας μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη για την πορεία του στον χώρο του μόντελινγκ, τις επαγγελματικές επιλογές του, αλλά και την πιθανότητα επιστροφής στην τηλεόραση.

Το πρώην μοντέλο παραδέχτηκε ότι κατά τη διάρκεια της καριέρας του δέχτηκε αρκετές προτάσεις, κάποιες από τις οποίες δεν προχώρησαν, ενώ για άλλες έχει μετανιώσει που τις απέρριψε.

«Κατά καιρούς μου έχουν προτείνει κάποια πράγματα, αλλά δεν έτυχε να γίνουν. Κάποια μ’ άρεσαν πάρα πολύ, μακάρι να τα είχα κάνει, μου ταίριαζαν απίστευτα και τα περίμενα. Σε κάποια άλλα, δεν θα μπορούσα εγώ να τα κάνω, οπότε είχα πει «όχι», παρόλο που το μετάνιωσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε για το είδος της εκπομπής που θα ήθελε να παρουσιάσει στο μέλλον, ο Νίκος Παπαδάκης εξήγησε πως μεγαλύτερη σημασία έχει το τι θέλει να παρακολουθεί το κοινό.

«Δεν μπορώ να σου πω τι θα ήθελα να κάνω τηλεοπτικά, είναι τι θέλει ο κόσμος να δει. Εμένα αυτό που μ’ αρέσει πάρα πολύ, το έλεγα πάντα και δεν αλλάζει, είναι τα ταξίδια. Έχω κάνει πολλά ταξίδια και αυτό είναι κάτι που συνεχίζει να με γεμίζει», είπε.

Μάλιστα, δεν δίστασε να κάνει και μια προσωπική εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας μια απόφαση του παρελθόντος που εξακολουθεί να τον προβληματίζει μέχρι σήμερα.

«Αν μπορούσα να γυρίσω στο παρελθόν, δεν θα επέστρεφα από την Αμερική. Το έχω μετανιώσει. Η ζωή μου θα είχε πάρει μια άλλη τροπή, είχα μπει σε έναν χώρο που ήταν πολύ ωραίος», παραδέχτηκε.

Με την ειλικρίνειά του, ο Νίκος Παπαδάκης μίλησε για τα επαγγελματικά «ναι» και «όχι» που καθόρισαν την πορεία του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας τηλεοπτικής πρόκλησης στο μέλλον.

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