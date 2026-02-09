Την άγνωστη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του όσο ζούσε στην Αμερική μοιράστηκε ο Νίκος Παπαδάκης στην εκπομπή “Ζω Καλά”. Το γνωστό μοντέλο αποκάλυψε πως η κακή ποιότητα των επεξεργασμένων τροφίμων του προκάλεσε σοβαρά γαστρεντερολογικά προβλήματα, αναγκάζοντάς τον να λαμβάνει ειδικά ένζυμα για την πέψη. Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά, το πρόβλημα εξαφανιζόταν ως δια μαγείας κάθε φορά που επέστρεφε στην Ελλάδα και στην εγχώρια διατροφή.

Ο Νίκος Παπαδάκης εξήγησε: «Στην Αμερική τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Όταν έφυγα και πήγα στην Αμερική, ο οργανισμός μου άντεχε και μπορούσε να κάνει την πέψη κτλ. Μια χαρά. Κάποια στιγμή στην Αμερική, άρχισα να έχω πρόβλημα με το στομάχι μου. Ό,τι κι αν έτρωγα, πρηζόμουν. Έχουν πολλά συντηρητικά, επεξεργασμένα. Κάποια στιγμή το είπα κάπου, με ρώτησαν από πού είμαι και τους είπα, Ελλάδα. Μου είπαν ότι θα πρέπει να παίρνω κάποια ένζυμα. Οπότε, για να φάω φαγητό εκεί, έπρεπε να παίρνω ένζυμα. Δυο κάψουλες για να βοηθήσουν να γίνει η πέψη. Ερχόμουν Ελλάδα για δουλειές και μπορεί να έμενα από μια εβδομάδα μέχρι ένα μήνα. Εδώ σταματούσα, δεν έπαιρνα τα ένζυμα. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Όταν γυρνούσα στην Αμερική, επειδή ο οργανισμός είχε πάρει καλή τροφή, για 1-2 εβδομάδες ήμουν καλά χωρίς ένζυμα. Όταν περνούσε αυτό, έπρεπε πάλι να πάρω τα ένζυμα».

Δείτε το βίντεο:

