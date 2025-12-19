Στο “σφυρί” βγαίνει το εμβληματικό ακίνητο της Μαργαρίτας Παπανδρέου στην Κορινθία, με την τιμή πώλησης να ξεπερνά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θάνου Βάγιου, το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Νίκος Παπανδρέου, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέλυσε το σκεπτικό της οικογένειας πίσω από την απόφαση να αποχωριστούν το συγκεκριμένο οικόπεδο-“φιλέτο”.

«Δεν υπάρχει καμία βίλα, είναι ένα οικόπεδο που αγοράστηκε το 1960. Είναι ένα μικρό προκάτ σπίτι. Είναι σε διαδικασία, χρόνια τώρα προς πώληση για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν υπάρχει κειμήλιο. Είναι πλαστικές καρέκλες, πλαστικά τραπέζια. Πάρα πολύ απλό σπίτι, προκάτ. Η Μαργαρίτα είναι λιτή γυναίκα και δεν έζησε ποτέ με τα πολλά πολλά και πήγε εκεί όταν χώρισε από τον Ανδρέα Παπανδρέου» ανέφερε ο Νίκος Παπανδρέου.

«Το κτήμα Μαργαρίτα για πολλά χρόνια το νοίκιαζε για γάμους και βαφτίσια για να έχει κι ένα εισόδημα. Η Μαργαρίτα τώρα ζει με τον Γιώργο και έπρεπε να μετακομίσει από εκεί γιατί η θάλασσα και η απόσταση από το νοσοκομείο, δεν την βόλευε, αφού είναι 102 ετών και χρειάζεται κάποια στήριξη από την οικογένεια. Από τη στιγμή που δεν είναι εκεί, μπήκε σε διαδικασία πώλησης» πρόσθεσε ο Ευρωβουλευτής, διαψεύδοντας ότι ήδη έχει πωληθεί για το ποσό των 1.200.000 ευρώ.

«Είναι 8 στρέμματα πάνω στη θάλασσα και ο καθένας μπορεί να συλλάβει τι σημαίνει αυτό. Γιατί το πουλάμε; Για να πάει ο γιος μου πανεπιστήμιο. Συμφωνεί και η μητέρα μου, αυτά τα θέματα θέλουν και οικονομική στήριξη. Τώρα δε με πιστεύει κανείς με αυτά που λέω, ο καθένας έχει βγάλει γνώμες για την οικογένεια. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι λέω την αλήθεια» κατέληξε.