Ο Νίκος Παππάς ξεκίνησε το 2026 χαμογελαστός και ερωτευμένος, αφού επέλεξε να γιορτάσει την Πρωτοχρονιά δίπλα στην σύντροφό του, Ναταλί Παρτσινέβελου.

Ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μοιράστηκε τη στιγμή με τους διαδικτυακούς φίλους του, μέσα από μια κοινή φωτογραφία τους στα social media, παράλληλα αποκαλύπτοντας την ευτυχία που βιώνει στην προσωπική ζωή του.

Η Ναταλί Παρτσινέβελου, μια εντυπωσιακή μελαχρινή γυναίκα, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο χώρο του real estate στο New Jersey των ΗΠΑ και διατηρεί έντονη παρουσία τόσο εκεί όσο και στην Ελλάδα. Η ίδια έχει διακριθεί για τη δουλειά της και έχει λάβει βραβεύσεις στον κλάδο, ενώ στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram οι περισσότερες δημοσιεύσεις αφορούν επαγγελματικά θέματα και δραστηριότητές της στον κτηματομεσιτικό χώρο.

Το ζευγάρι απολαμβάνει τις κοινές τους στιγμές και τις ρομαντικές αποδράσεις, έχοντας πραγματοποιήσει ταξίδια στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Νίκος Παππάς σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να δημιουργήσει οικογένεια με τη Ναταλί, ενώ οι δύο ερωτευμένοι κάνουν σχέδια και όνειρα για το μέλλον.

Η κοινή φωτογραφία που ανέβασαν στα social media δείχνει ότι το ζευγάρι δεν έχει καμία διάθεση να κρυφτεί, αλλά να μπει αγκαλιασμένο στο 2026 και να κάνει ένα βήμα παρακάτω στη σχέση του. Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκος Παππάς βιώνει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

