Φήμες για σοβαρά «σύννεφα» στη σχέση του Νίκου Παππά και της Ναταλί Παρτσινέβελου κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Το ζευγάρι, που πριν από μερικούς μήνες είχε επισφραγίσει τον έρωτά του με σύμφωνο συμβίωσης, προκάλεσε ερωτηματικά στους διαδικτυακούς του φίλους μετά από κάποιες αλλαγές στο Instagram. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Espresso, η μέχρι πρότινος εξωστρέφεια του ζευγαριού στα social media έχει μπει στον «πάγο», πυροδοτώντας έντονη φημολογία για το μέλλον της σχέσης τους.

Συγκεκριμένα, όπως διαπιστώνεται αυτή τη στιγμή, ο Νίκος Παππάς και η Ναταλί Παρτσινέβελου δεν ακολουθούν ο ένας τον άλλον στην πλατφόρμα, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους χρήστες των social media.

Οι κοινές φωτογραφίες που εξαφανίστηκαν



Τις φήμες περί κρίσης ενισχύει το γεγονός ότι οι κοινές τους φωτογραφίες έχουν πλέον «κατέβει» από τα social media. Αν και η διαγραφή αναρτήσεων δεν επιβεβαιώνει απαραίτητα έναν χωρισμό, στον κόσμο της showbiz τέτοιες κινήσεις σπάνια περνούν απαρατήρητες ή θεωρούνται τυχαίες.

Μέχρι αυτή την ώρα, το ζευγάρι επιλέγει τον δρόμο της σιωπής, καθώς κανείς από τους δύο δεν έχει διαψεύσει ή επιβεβαιώσει τα σενάρια που κυκλοφορούν για το μέλλον της σχέσης τους.

Η Ναταλί Παρτσινέβελου συνεχίζει να δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο του real estate, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ ο Νίκος Παππάς διατηρεί τις δικές του επαγγελματικές υποχρεώσεις. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν πως οι αυξημένες απαιτήσεις της καθημερινότητας ενδέχεται να έχουν επηρεάσει τη σχέση τους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση.

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