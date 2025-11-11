Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου ο Κώστας Μαρτάκης έζησε μία ξεχωριστή ημέρα καθώς παντρεύτηκε ο ετεροθαλής αδελφός του, Νίκος Πολίτης, με την εκλεκτή της καρδιάς του, Αιμιλία Φυρίγου.

Οι δυο τους είχαν στο πλευρό τους αγαπημένους συγγενείς και φίλους, οι οποίοι ανέβασαν στα social media εικόνες τόσο από την εκκλησία όσο και από την δεξίωση που ακολούθησε μετά το μυστήριο.

Όπως θα δείτε, ο αδελφός του τραγουδιστή και η αγαπημένη του έλαμπαν από ευτυχία σε αυτή την τόσο ξεχωριστή ημέρα της ζωή τους.

Η ανακοίνωση για τον γάμο

Η Αιμιλία Φυρίγου ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, τον Δεκέμβριο του 2024. Σε ανάρτησή της, μοιράστηκε τρεις ασπρόμαυρες φωτογραφίες της με τον σύντροφό της, κι είχε γράψει στη λεζάντα: «Το επόμενο κεφάλαιο του βιβλίου μας είναι γραμμένο… Λέω “ναι” σε μια ζωή μαζί σου».

Ποιος είναι ο Νίκος Πολίτης

Ο Νίκος Πολίτης, ο ετεροθαλής αδερφός του Κώστα Μαρτάκη, έχει επιλέξει να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής και όχι της μουσικής. Το κοινό τον γνώρισε μέσα από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά, Άγριες Μέλισσες, ενώ με τον γνωστό τραγουδιστή τον συνδέει μια πολύ δυνατή σχέση.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή Breakfast@Star, ο Νίκος Πολίτης είχε αποκαλύψει ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να κυνηγήσει νέες ευκαιρίες στην καριέρα του. «Φέτος δεν είμαι σε σήριαλ, γιατί ετοιμάζω ένα υπερατλαντικό ταξίδι. Θα πάω στις ΗΠΑ για να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε πράγματα εκεί. Από την αρχή ήθελα να δοκιμάσω την τύχη μου υπερατλαντικά. Έχω ως δάσκαλο και μέντορα τον Χρήστο Βασιλόπουλο», είχε πει χαρακτηριστικά.

Για τον αδερφό του, Κώστα Μαρτάκη, είχε μιλήσει με αγάπη, τονίζοντας πόσο τον έχει στηρίξει: «Ο Κώστας είπε: πήγαινε και κάν’ το. Καλό είναι να ξεκινήσεις μόνος σου ό,τι είναι να κάνεις».

