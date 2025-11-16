Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Nίκος Πολυδερόπουλος και η σύντροφός του, Βαλασία Συμιακού περιμένουν το πρώτο παιδί τους, με τον γνωστό ηθοποιό να μιλάει στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» για τον ενθουσιασμό του και το γάμο που ετοιμάζουν.

Αρχικά, με αφορμή τη θεατρική παράσταση που συμμετέχει, ο Nίκος Πολυδερόπουλος δήλωσε: «Είμαι κατά του να κυνηγάς τα χρήματα. Έχω άσχημες εμπειρίες, οπότε είμαι του τώρα. Έχει τύχει σε όλους μας να μας χρωστάνε χρήματα από δουλειά και σε εμένα αρκετές φορές. Μου χρωστάνε και δεν έχω πάρει 10.000 ευρώ, από άλλες δουλειές, μαγαζιά που είχα και έχασα και είμαστε καλύτερα. Όλα μια χαρά».

Επιπλέον, σχετικά με την είδηση ότι θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά, ο γνωστός ηθοποιός σημείωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος. Αναμένω! Θα παντρευτούμε, αλλά δεν ξέρω αν θα το κάνουμε στη Ρόδο. Όπως έχουν έρθει τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένο, θα το δούμε. Δεν έχουμε αποφασίσει αν θα κάνουμε γαμοβάφτιση, οπότε όταν θα το δούμε, θα το δείτε».

