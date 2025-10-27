Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Την πιο όμορφη είδηση της ζωής του μοιράστηκε ο Νίκος Πολυδερόπουλος με τους διαδικτυακούς του φίλους, καθώς ο γνωστός ηθοποιός πρόκειται να γίνει για πρώτη φορά πατέρας.

Μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι εκείνος και η σύντροφός του, Βαλασία Συμιακού, περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο Νίκος Πολυδερόπουλος κοιτάζει τη θάλασσα, φορώντας ένα καπέλο που γράφει «Dad», δηλαδή «μπαμπάς».

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο ηθοποιός έγραψε λιτά, αλλά συγκινητικά: «Μια νέα εποχή ξεκινά», αποσπώντας μέσα σε λίγη ώρα πλήθος ευχών και μηνυμάτων αγάπης από φίλους και θαυμαστές.

View this post on Instagram

A post shared by Nikos polyderopoulos (@nikolaospolyderopoulos)

Govastiletto.gr – Νίκος Πολυδερόπουλος – Βαλασία Συμιακού: Παντρεύονται στην Ρόδο! Πότε θα γίνει ο γάμος τους