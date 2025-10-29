Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στο Happy Day και μίλησε για το νέο κεφάλαιο στη ζωή του, καθώς σε περίπου τρεις μήνες θα κρατά για πρώτη φορά στην αγκαλιά του το πρώτο του παιδί.

«Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα ότι θα γίνω μπαμπάς. Η σύντροφος μου είναι έξι μηνών», αποκάλυψε αρχικά ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια περιέγραψε πώς ήρθε η στιγμή της ανακοίνωσης: «Η Βαλασία θα ήθελε να είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα… Ήμουν έξω και με πήρε στο Facetime. Τη βλέπω να κλαίει και λέω κάτι έγινε. Μου λέει ότι είναι έγκυος και διαλύθηκα. Είναι κάτι που το θέλαμε αλλά αιφνιδιάστηκα».

Ο ηθοποιός μοιράστηκε και τις σκέψεις του για τη σχέση τους: «Μετά από κάποια χρόνια παίρνεις την απόφαση και λες ότι με αυτόν τον άνθρωπο μπορώ να αδράξω μαζί. Το σημαντικό είναι να είσαι ευτυχισμένος και να νιώθεις ότι ο άνθρωπος δίπλα σου σε στηρίζει και σε εμπνέει».

