Ο Νίκος Πολυδερόπουλος ζει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή με τον 5,5 μηνών γιο του.

Ο ηθοποιός επιλέγει να κρατά την προσωπική και οικογενειακή του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γι’ αυτό και οι σχετικές αναρτήσεις του είναι ιδιαίτερα σπάνιες.

Αυτή τη φορά, όμως, έκανε μια μικρή εξαίρεση, αναδημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό μια ασπρόμαυρη φωτογραφία που είχε μοιραστεί η σύντροφός του, Βαλασία Συμιακού.

Στο τρυφερό στιγμιότυπο, ο ίδιος και ο μικρός τους γιος απαθανατίζονται σε μια αυθόρμητη στιγμή γεμάτη χαμόγελα και αγάπη.

Η εικόνα αποτυπώνει τη χαρά που του έχει χαρίσει η πατρότητα, με τους διαδικτυακούς του φίλους να σπεύδουν να εκφράσουν τις ευχές και τα θετικά τους σχόλια κάτω από την ανάρτηση.

Govastiletto.gr – Αντρέας Γεωργίου και Νίκος Πολυδερόπουλος: Η φωτογραφία με τα παιδιά τους