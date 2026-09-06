Στο βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ηθοποιός ξυπνά στο κρεβάτι έχοντας δίπλα του τον μικρό του πρίγκιπα. Το μωράκι βρίσκεται κρυμμένο κάτω από τα σεντόνια και ο πατέρας του, με απαλές και προστατευτικές κινήσεις, το αποκαλύπτει σιγά σιγά για να το πάρει στην πιο ζεστή του αγκαλιά. Αυτή την ονειρική οικογενειακή στιγμή ντύνει μουσικά το τραγούδι «Everything Hallelujah» του επίσης χαζομπαμπά Justin Bieber, προσδίδοντας μια ακόμα πιο συναισθηματική νότα στο ήδη τρυφερό σκηνικό.

Η γυναίκα που του χάρισε αυτό το ανεκτίμητο δώρο είναι η Βαλασία Συμιακού. Η γοητευτική λογοθεραπεύτρια και ο αγαπημένος ηθοποιός μετρούν περίπου επτά χρόνια κοινής πορείας, στηριζόμενοι πάντα στον αμοιβαίο σεβασμό και την αγάπη. Λίγο πριν έρθει στον κόσμο ο καρπός του έρωτά τους, το ζευγάρι αποφάσισε να επισημοποιήσει τη σχέση του υπογράφοντας σύμφωνο συμβίωσης. Ο γιος τους γεννήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2026, και από εκείνη την ημέρα αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα και των δύο, γεμίζοντας το σπίτι τους με χαμόγελα και πρωτόγνωρες εμπειρίες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikos polyderopoulos (@nikolaospolyderopoulos)

govastiletto.gr – Νίκος Πολυδερόπουλος: Βραδινή βόλτα στη Μύκονο με τη σύντροφό του, Βαλασία Συμιακού και τον γιο τους