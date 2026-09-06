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Η καθημερινότητα που βιώνει ο Νίκος Πολυδερόπουλος τους τελευταίους μήνες έχει αλλάξει ριζικά, με τον ερχομό του πρώτου του παιδιού να φέρνει το απόλυτο φως στη ζωή του.

Ο δημοφιλής πρωταγωνιστής, ο οποίος καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας επιλέγει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν κρύβει πλέον τον ενθουσιασμό του για το νέο του ρόλο. Ο γνωστός χαζομπαμπάς μοιράστηκε με τους ακολούθους του ένα σπάνιο, άκρως συγκινητικό στιγμιότυπο που αποτυπώνει το μέγεθος της ευτυχίας του.

Στο βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ηθοποιός ξυπνά στο κρεβάτι έχοντας δίπλα του τον μικρό του πρίγκιπα. Το μωράκι βρίσκεται κρυμμένο κάτω από τα σεντόνια και ο πατέρας του, με απαλές και προστατευτικές κινήσεις, το αποκαλύπτει σιγά σιγά για να το πάρει στην πιο ζεστή του αγκαλιά. Αυτή την ονειρική οικογενειακή στιγμή ντύνει μουσικά το τραγούδι «Everything Hallelujah» του επίσης χαζομπαμπά Justin Bieber, προσδίδοντας μια ακόμα πιο συναισθηματική νότα στο ήδη τρυφερό σκηνικό.

Η γυναίκα που του χάρισε αυτό το ανεκτίμητο δώρο είναι η Βαλασία Συμιακού. Η γοητευτική λογοθεραπεύτρια και ο αγαπημένος ηθοποιός μετρούν περίπου επτά χρόνια κοινής πορείας, στηριζόμενοι πάντα στον αμοιβαίο σεβασμό και την αγάπη. Λίγο πριν έρθει στον κόσμο ο καρπός του έρωτά τους, το ζευγάρι αποφάσισε να επισημοποιήσει τη σχέση του υπογράφοντας σύμφωνο συμβίωσης. Ο γιος τους γεννήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2026, και από εκείνη την ημέρα αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα και των δύο, γεμίζοντας το σπίτι τους με χαμόγελα και πρωτόγνωρες εμπειρίες.

govastiletto.gr – Νίκος Πολυδερόπουλος: Βραδινή βόλτα στη Μύκονο με τη σύντροφό του, Βαλασία Συμιακού και τον γιο τους

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