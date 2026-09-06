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Η καθημερινότητα που βιώνει ο Νίκος Πολυδερόπουλος τους τελευταίους μήνες έχει αλλάξει ριζικά, με τον ερχομό του πρώτου του παιδιού να φέρνει το απόλυτο φως στη ζωή του.
Ο δημοφιλής πρωταγωνιστής, ο οποίος καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας επιλέγει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν κρύβει πλέον τον ενθουσιασμό του για το νέο του ρόλο. Ο γνωστός χαζομπαμπάς μοιράστηκε με τους ακολούθους του ένα σπάνιο, άκρως συγκινητικό στιγμιότυπο που αποτυπώνει το μέγεθος της ευτυχίας του.