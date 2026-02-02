Το πρωί της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου, ο Νίκος Πολυδερόπουλος με την αγαπημένη του Βαλάσια Συμιακού και τον νεογέννητο γιο τους πήραν εξιτήριο από το μαιευτήριο.

Το ζευγάρι πριν υποδέχτηκε στον κόσμο τον νεογέννητο γιο του, που ήρθε για να συμπληρώσει με τον πιο όμορφο τρόπο τον έρωτά του. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο ηθοποιός με ανάρτηση που έκανε το απόγευμα του Σαββάτου στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Καλώς ήρθες στον κόσμο μας», έγραψε ο Νίκος Πολυδερόπουλος στην ανάρτησή του.

Κατά την έξοδό τους από το μαιευτήριο τόσο ο Νίκος Πολυδερόπουλος, όσο και η Βαλασία Συμιακού έλαμπαν από ευτυχία.

«Είναι μια αξέχαστη εμπειρία. Ήμουν μέσα στη γέννα. Πραγματικά υποκλίνομαι στη γενναιότητα που έχουν οι γυναίκες και στη δύναμη ψυχής που έχουν για να φέρουν στον κόσμο έναν άνθρωπο. Ξεκινάει ένα ταξίδι χαράς. Η αϋπνία έχει ξεκινήσει ήδη. Θα κάνουμε γάμο και βάπτιση μαζί προς το καλοκαίρι και λίγο πιο μετά» δήλωσε ο Νίκος Πολυδερόπουλος κατά την έξοδό τους από το μαιευτήριο.

Ο γνωστός ηθοποιός και η σύντροφός του, είναι ζευγάρι τα τελευταία έξι χρόνια και το καλοκαίρι είναι πολύ πιθανό να τους δούμε να ανεβαίνουν και τα σκαλιά της εκκλησίας.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

