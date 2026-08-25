Ο ηθοποιός Νίκος Πολυδερόπουλος και η σύντροφός του, Βαλάσια Συμιακού έγιναν πρόσφατα γονείς ενός υγιέστατου αγοριού και πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, απολαμβάνοντας όμορφες οικογενειακές στιγμές.

Η κάμερα του Mykonos Live TV τους εντόπισε μαζί με τον γιο τους (σε καρότσι) να απολαμβάνουν τη βόλτα τους στα Ματογιάννια.

Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και περίπου έξι χρόνια και έχει επιλέξει να κρατάει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στις αρχές του 2026 υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί, ανοίγοντας ένα νέο και ιδιαίτερα ευτυχισμένο κεφάλαιο στην ζωή τους ως οικογένεια.

Ο Νίκος Πολυμερόπουλος αν και επιλέγει να προστατεύει την προσωπική του ζωή από τη δημοσιότητα, δεν είναι λίγες φορές που υποκύπτει στον πειρασμό να μοιραστεί μικρές στιγμές από την νέα του καθημερινότητα ως μπαμπάς στα social media.

govastiletto.gr – Νίκος Πολυδερόπουλος: Σπάνια φωτογραφία με τον 5,5 μηνών γιο του