Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Νίκος Πολυδερόπουλος, καθώς έγινε πατέρας για πρώτη φορά.

Η σύντροφός του, Βαλασία Συμιακού, έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι.

Ο γνωστός ηθοποιός μοιράστηκε τα χαρμόσυνα νέα το Σάββατο 31 Ιανουαρίου μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στην ανάρτησή του δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες με το νεογέννητο, αποκαλύπτοντας παράλληλα την ημερομηνία γέννησής του.

Στη λεζάντα που συνόδευε τις εικόνες, ο Νίκος Πολυδερόπουλος έγραψε λιτά και συγκινητικά: «29.01.2026 Καλώς ήρθες στον κόσμο μας», συγκεντρώνοντας πλήθος ευχών από φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές.

