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Την Τήνο επέλεξαν ο Νίκος Ψαρράς και η Έλενα Καρακούλη για να περάσουν μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών, έχοντας μαζί τους και τον γιο τους.

Το αγαπημένο ζευγάρι απόλαυσε ημέρες ξεκούρασης στο κυκλαδίτικο νησί και μοιράστηκε μέσα από το Instagram φωτογραφίες από την οικογενειακή του απόδραση.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσαν, οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί, ενώ καταγράφουν όμορφες στιγμές από την παραμονή τους στην Τήνο.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψαν: «Τα δώρα του Ιουλίου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Έλενα Καρακουλη (@elenakarakouli)

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