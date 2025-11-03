Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Νίκος Ψαρράς “έσπασε τη σιωπή του” για την υπόθεση του Γιώργου Κιμούλη, στην οποία κατέθεσε ως μάρτυρας της Ζέτας Δούκα και αποκάλυψε όσα λίγοι ξέρουν για τα παρασκήνια της διαμάχης.

Στην εκπομπή «Πρωινό», ο ηθοποιός τόνισε ότι η δικαστική διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη, αλλά θα προτιμούσε μια λύση εκτός δικαστηρίου.

«Θα ευχόμουν να τελειώσει εξωδικαστικά. Συνήθως, με μια συγγνώμη λύνονται πολλά θέματα. Το θέμα είναι ποια μεριά θα ζητήσει αυτή τη συγγνώμη», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ψαρράς μίλησε και για τη σχέση του με τον Κιμούλη, που ξεκίνησε από το θέατρο. «Με τον Γιώργο Κιμούλη είχαμε μια πολύ καλή σχέση, με έβαλε στο θέατρο και τον θαυμάζω ως ηθοποιό. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα συγκεκριμένο συμβάν, και εκεί πρέπει να πεις αυτά που είδες», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι η Ζέτα Δούκα είχε καταγγείλει τον Κιμούλη για σωματική, λεκτική και ψυχολογική βία το 2021, με τον Ψαρρά και τη Δώρα Χρυσικού να καταθέτουν ως μάρτυρες, επιβεβαιώνοντας τα γεγονότα.

Το θέμα συνεχίζει να απασχολεί τα μέσα, ενώ όλοι περιμένουν τις επόμενες εξελίξεις και την πιθανή εξωδικαστική συμφωνία που θα έδινε τέλος σε αυτή την έντονη διαμάχη.

