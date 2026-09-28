Στην κάμερα του «Happy Day» μίλησε ο Νίκος Ψαρράς, με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Η Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ».

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο είχε συνυπηρετήσει στον στρατό, αποκαλύπτοντας μια άγνωστη ιστορία από την περίοδο της θητείας τους.

«Εγώ δεν έχω πολλές επαφές με γιατρούς, γιατί δεν έχει χρειαστεί. Ποτέ δεν ξέρεις γιατί ο καθένας οδηγείται σε έναν γιατρό. Με τον Γιώργο γνωριζόμασταν, ήμασταν μαζί φαντάροι», ανέφερε αρχικά ο Νίκος Ψαρράς.

Στη συνέχεια, θυμήθηκε πως προς το τέλος της στρατιωτικής τους θητείας, αντί να πάρουν την άδεια απόλυσης, συμμετείχαν σε μια κινηματογραφική παραγωγή με μήνυμα κατά των ναρκωτικών.

«Τον τελευταίο μήνα που έπρεπε να είχαμε άδεια απολύσεως, εμείς κάναμε μία ταινία για τον στρατό και ήμασταν εκεί ο Θανάσης Ευθυμιάδης, ο Αντώνης Κανάκης, ο Μάρκος Σεφερλής, εγώ και κάναμε μία ταινία παραγωγής του 7ου Επιτελικού, κατά των ναρκωτικών», αποκάλυψε ο ηθοποιός.

Ο Νίκος Ψαρράς και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν γνωριστεί αρκετά χρόνια πριν, όταν και οι δύο υπηρετούσαν τη στρατιωτική τους θητεία.

Η συγκεκριμένη ανάμνηση αποτελεί μία από τις ιστορίες που συνδέουν τον ηθοποιό με τον αείμνηστο τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2026, σε ηλικία 54 ετών.

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