Τα 55α γενέθλιά του γιόρτασε ο Νίκος Ψαρράς, ο οποίος θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα στιγμιότυπο από το παρελθόν.

Ο ηθοποιός, με αφορμή τα γενέθλιά του την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια παλαιότερη φωτογραφία του.

Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, ο Νίκος Ψαρράς κοιτάζει τον φακό, έχοντας το ένα του χέρι στο πρόσωπό του. Πάνω στη φωτογραφία έγραψε τη φράση «Χαρούμενα γενέθλια», συνοδεύοντάς την με ένα emoji που κλείνει το μάτι.

Με αυτόν τον τρόπο, ο ηθοποιός επέλεξε να γιορτάσει τη συγκεκριμένη ημέρα, κάνοντας παράλληλα μια μικρή αναδρομή σε μια παλαιότερη περίοδο της ζωής του.

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