Για τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει τον γιο του, Πάνο, αλλά και τις αξίες που προσπαθεί να του μεταδώσει σχετικά με τον σεβασμό απέναντι στις γυναίκες, μίλησε ο Νίκος Ψαρράς.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», με αφορμή τη συμμετοχή του στο νέο δικαστικό θρίλερ του MEGA, «Σύγκρουση».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στον ρόλο του ως πατέρας, εξηγώντας πως προσπαθεί να συνδυάζει την αυστηρότητα με την επικοινωνία και να δίνει ο ίδιος το σωστό παράδειγμα στο παιδί του.

Η ανατροφή του γιου του και η σημασία του σεβασμού

Ο Νίκος Ψαρράς αποκάλυψε πως ως πατέρας θέτει όρια στον γιο του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό προς τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους φίλους του και τους ανθρώπους γύρω του.

«Ως μπαμπάς είμαι αυστηρός όταν πρέπει, με όρια, με έναν μεγάλο αγώνα το παιδί μου να μάθει τι σημαίνει σεβασμός στους γονείς του καταρχάς, στους δασκάλους του και κατ’ επέκταση στους φίλους του και στην κοινωνία. Θέλω να είναι ένα χαρούμενο παιδί. Τον ακούω πολύ προσεκτικά, πώς θέλει να κουρευτεί, πώς θέλει να είναι τα μαλλιά του, πώς θέλει να παίξει την μπάλα του, όλα αυτά», ανέφερε.

«Και βέβαια έχει αλλάξει ο τρόπος που διδάσκεται σήμερα ο σεβασμός. Καταρχάς αλλάζεις εσύ ο ίδιος, γιατί όταν ζητάς από το παιδί σου να έχει σεβασμό, πρέπει και εσύ ο ίδιος να δείχνεις στο παιδί σου με παραδείγματα ότι σέβεσαι… Ο σεβασμός είναι μεγάλο σχολείο», πρόσθεσε.

Ο γιος του ηθοποιού είναι σήμερα 12 ετών και φοιτά στην έκτη Δημοτικού.

Το μήνυμα του Νίκου Ψαρρά για τη συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Νίκος Ψαρράς στην ανάγκη να μεγαλώσει ο γιος του έχοντας ξεκάθαρη αντίληψη για τον σεβασμό προς τις γυναίκες και τη συμπεριφορά που οφείλει να έχει απέναντί τους.

«Ο σεβασμός προς τη γυναίκα και το πώς πρέπει να φερόμαστε στα κορίτσια που είναι στην ηλικία του, είναι για μένα το α και το ω. Οι γυναίκες είστε φαινομενικά το αδύναμο φύλο, κατ’ εμέ το πιο ισχυρό, αλλά μια γυναίκα δεν μπορείς ούτε να την κακοποιείς, ούτε να την εκμεταλλεύεσαι, και αν δεις μια αδικία πρέπει να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων και να την υποστηρίξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός καταδίκασε με σαφήνεια κάθε μορφή βίας μέσα σε μια σχέση, επισημαίνοντας παράλληλα τις συνέπειες που μπορεί να έχει ένα τέτοιο περιβάλλον στην ψυχολογία και τη μετέπειτα συμπεριφορά ενός παιδιού.

«Σωματικά εμείς είμαστε πιο δυνατοί από εσάς. Αδιανόητο να σηκώνεις χέρι στη γυναίκα σου. Γιατί την παντρεύτηκες; Γιατί πρέπει το παιδί σου μέσα σε ένα σπίτι να μεγαλώνει με αυτές τις εικόνες; Πώς θα μεγαλώσει αυτό το παιδί βλέποντας τη μάνα του να τρώει ξύλο; Και τι θα γίνει μετά, όταν αυτό το παιδί παντρευτεί;», κατέληξε ο Νίκος Ψαρράς.

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