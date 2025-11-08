Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Νίκος Ψαρράς απαθανατίστηκε μαζί με τον γιο του, Πάνο και τη σύζυγό του, σε μια σπάνια έξοδο στη Κηφισιά.

Ο δημοφιλής ηθοποιός περπατά με την οικογένειά του, με casual look και απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μαζί τους.

Ο Πάνος είναι ο καρπός του έρωτα του Νίκου Ψαρρά με τη σκηνοθέτιδα, Έλενα Καρακούλη, καθώς οι δυο τους είναι ζευγάρι εδώ και 12 χρόνια.

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει για τη σχέση του με τον γιο του στην εκπομπή «Ελένη» τον Απρίλιο του 2023, λέγοντας: «Με τον γιο μου έχουμε πολύ καλή σχέση. Προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι κοντά του, αλλά η δουλειά μου με δυσκολεύει κάποιες φορές».

Πηγή: NDP Photo Agency