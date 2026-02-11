Η υπόθεση της κληρονομιάς του αδελφού του Νίκου Σεργιανόπουλου πήρε νέα τροπή στις 10 Φεβρουαρίου 2026, καθώς δικαστική απόφαση έκρινε την επίμαχη διαθήκη ως πλαστή.

Από το 2024 αμφισβητήθηκε η αυθεντικότητα της διαθήκης όπου άφηνε μεγάλο μέρος της περιουσίας του σε ΜΚΟ. Τελικά, όπως αποδείχθηκε η διαθήκη αυτή ήταν ψεύτικη, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η περιουσία να έχει δεσμευτεί, ωστόσο πολλά περιουσιακά στοιχεία έχουν πωληθεί.

«Μιλάμε για μεγάλη περιουσία. Τραπεζικές καταθέσεις, χρήματα, ακίνητα. Ένας χαρακτηριστικός είναι ένας πύργος στην Καστέλα, ο οποίος πωλήθηκε κιόλας από τη φερόμενη ως κληρονόμο. Ένα σπίτι στον Κεραμεικό…», είπε μεταξύ άλλων η δικηγόρος.

«Όταν πέθανε ο Νίκος Σεργιανόπουλος δεν άφησε διαθήκη, δεν είχε προβλέψει. Οπότε η περιουσία του πήγε στην μητέρα του, στην αδερφή του και στον ετεροθαλή αδερφό του. Ο αδερφός του είχε κληρονομήσει το σπίτι στο Παγκράτι, πνευματικά δικαιώματα, κάποια ακίνητα στη Δράμα (τόπο καταγωγής του) και αν δεν κάνω λάθος και ένα σκάφος. Το σπίτι στην Καστελα ήταν του ετεροθαλή αδερφού του (σσ που πουλήθηκε)», συμπλήρωσε.

Όπως αναφέρει η δικηγόρος: «Η περιουσία που σώζεται είναι μικρή κι έχει δεσμευτεί. Η υπόλοιπη έχει εκποιηθεί, το μεγαλύτερο μέρος».

Να σημειώσουμε πως ο Λεωνίδας Λαγουδάκης, ετεροθαλής αδερφός του Νίκου Σεργιανόπουλου, έφυγε από τη ζωή το 2016 από καρκίνο.

