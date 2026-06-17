Το βράδυ της Τρίτης 16 Ιουνίου εκτός από τον Αλέκο Συσσοβίτη καλεσμένος στο «The 2Night Show» ήταν ο ταλαντούχος συγγραφέας της νέας γενιάς, Νίκος Σκούφος.

Ο 33χρονος Νίκος που ζει στη Θεσσαλονίκη αρχικά μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για το μπάσκετ και την αποχή από τα βιβλία στα μαθητικά του χρόνια, μέχρι τη συγγραφή και την ποίηση. Μίλησε για τη δυσλεξία που, παρότι τον δυσκολεύει καθημερινά, δεν στάθηκε εμπόδιο στη δημιουργία.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πορεία του στον χώρο του marketing και της διαφήμισης, όπου πρωτοπόρησε, αξιοποιώντας το ChatGPT στην Επικοινωνία.

Εξήγησε επίσης πώς οι ταινίες του Θεόδωρου Αγγελόπουλου ενέπνευσαν το νέο του βιβλίο «Ο ΑΝΑΧΩΡΗΤΗΣ», ένα έργο μόλις 50 σελίδων που γεννά μεγάλα ερωτήματα. Ακόμη, αποκαλύπτει άγνωστες ιστορίες για τον πατέρα του, έναν από τους μεγαλύτερους συλλέκτες βινυλίων στην Ελλάδα, αλλά και τις ποιητικές βραδιές που διοργανώνει, τις οποίες αντιμετωπίζει με χιούμορ και αυτοσαρκασμό.

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