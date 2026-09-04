Επέστρεψε στα τηλεοπτικά του καθήκοντα ο Νίκος Στραβελάκης το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, παίρνοντας ξανά τη θέση του στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN δίπλα στην Κατερίνα Παπακωστοπούλου, έπειτα από τριήμερη απουσία. Ο δημοσιογράφος καλημέρισε το κοινό υπό τους ήχους του τραγουδιού «Σ’ Αναζητώ στη Σαλονίκη» του Δημήτρη Μητροπάνου, ενώ η συμπαρουσιάστριά του υπενθύμισε στους τηλεθεατές πως το Σαββατοκύριακο θα αναλάβει την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού.

«Μας ξύπνησες μνήμες με αυτή την επιλογή τραγουδιού» είπε αρχικά η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, με τον Νίκο Στραβελάκη να περνά αμέσως στη θεματολογία της εκπομπής που αφορά στη ΔΕΘ.

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου συμπλήρωσε: «Καλά εγώ Σαββατοκύριακο δουλεύω, 1 η ώρα μεσημεριανό δελτίο. Θέλω τους φίλους να είναι συντονισμένοι στο Open και το Σαββατοκύριακο. Να τα λέμε αυτά», είπε η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

«Κατερίνα μου, δουλεύω 365 μέρες το χρόνο. Ακολουθώ τα ήθη του διευθυντή μας, του Χρήστου Παναγιωτόπουλου», της απάντησε ο Νίκος Στραβελάκης, με τη δημοσιογράφο να επισημαίνει: «Έχω μπει στο ίδιο τρυπάκι να ξέρετε και μ’ αρέσει πολύ».

«Μη λες μεγάλες κουβέντες. Το ίδιο τρυπάκι με τον Παναγιωτόπουλο δεν γίνεται», συμπλήρωσε ο Νίκος Στραβελάκης.

govastiletto.gr -Νίκος Στραβελάκης σε Μίνα Καραμήτρου: «Άχου… δύσκολη είσαι» – «Τι φοβάσαι; Μη σου πάρω τη θέση;»